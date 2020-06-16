وزيرة الهجرة تزف خبرا سارا للمصريين في قطر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 02:01 ص
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
نبيلة مكربم وزيرة الهجرة
داليا الحسين
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة إن الوزارة تنظر لإعادة المصريين العالقين في قطر أو المصريين الذين فقدوا وظائفهم هناك، مشيرة إلى أنه تم نقل المصريين الموجودين في قطر عن طريق طائرتين من عمان، وسيتم إرسال 4 طائرات أخرى.

وأوضحت "مكرم"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج " من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين أن هناك 4 طائرات على استعداد لإرجاء المصريين من قطر.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه كان هناك مناشدات أيضا من مصريين عالقين في أستراليا للعودة إلى أرض الوطن، موضحة : "كانت هناك طائرة لإعادة المصريين من سيدني ولكن نظرا لارتفاع تكلفة تذكرة الطيران وأن عدد المصريين العالقين نحو 50 مواطن فقط تم إلغاؤها"، وتم الاتفاق على خط سير آخر من خلال الإمارات، حيث أن الدولة الشقيقة فتحت خطوط طيران لأستراليا، وسيتم نقل المصريين العالقين في أستراليا إلى الإمارات ومن ثم مصر، وهذا ما تم بالفعل".

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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