هل يُشارك سواريز أساسيًا ضد ليجانيس؟.. مدرب برشلونة يُجيب

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:32 م
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أكد كيكي سيتيين المدير الفني لفريق برشلونة، أنه لم يستقر بعد على الدفع بالأوروجواياني لويس سواريز مهاجم الفريق منذ البداية ضد ليجانيس، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ودفع سيتين بليونيل ميسي وأنطوان غريزمان ومارتن برايثويت، المنضم في فبراير/شباط الماضي، في الفوز 4-صفر على ملعب ريال مايوركا يوم السبت الماضي بينما شارك سواريز، العائد من الإصابة، كبديل لمدة نصف ساعة في الشوط الثاني.

وكان من المقرر أن يغيب سواريز، الذي سجل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم، عن معظم مباريات الموسم بعد خضوعه لجراحة في ركبته في يناير/كانون الثاني الماضي قبل توقف الموسم في مارس/آذار الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سيتين للصحفيين في مؤتمر صحفي افتراضي يوم الاثنين” لم أقرر بعد ما إذا كان سيبدأ سواريز مباراة الغد. يجب أن نكون حذرين للغاية. من الطبيعي التعرض لإصابات عضلية بعد الغياب لفترة طويلة للإصابة.

وأضاف ”غريزمان خاض معظم مباريات الموسم. حقا يوجد العديد من اللاعبين حاليا ويجب مشاركة الجميع. سيستمر غريزمان في لعب دور قيادي. فهو لاعب مهم.

وأوضح سيتين ” باستثناء حالات محددة للغاية لا اعتبر اللاعبين أساسيين أو بدلاء. أريد مشاركة الجميع. أي لاعب ممكن أن يجلس على مقاعد البدلاء في بداية أي مباراة“.

وأكمل ” الفكرة هي إجراء التغييرات وستكون هناك تغييرات مع توالي المباريات. سنرى تأثير الإرهاق على اللاعبين. مهمتي هي محاولة أن أجعل اللاعبين في أفضل حال في نهاية الموسم دون أن يتأثر الأداء من كثرة المباريات“.

ويتصدر برشلونة المسابقة بفارق نقطتين عن ريال مدريد قبل عشر جولات على النهاية. وقال سيتين إنه لا يوجد مجال للخطأ في الصراع على الفوز باللقب.

وأضاف المدرب البالغ عمره 61 عاما” لا أدري أي عنصر سيكون حاسما في الفوز باللقب. سيكون صراعا يدرك خلاله الفريقان أن الخسارة غير مقبولة“. 


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ميسي ليجانيس سيتين سواريز برشلونة

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