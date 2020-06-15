بعد إصابتها بكورونا هيفاء وهبي توجه رسالة لرجاء الجداوي

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باركت الفنانة هيفاء وهبي لمحمد الشيخ لتعيينه رئيس تحرير برنامج "90 دقيقه" المذاع على قناة "المحور".



ووجهت "وهبي" رسالة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد قائلة لها "ربنا يقوملنا ياكي بالسلامة".



وأضافت قائلة " اكتر حاجة عازة عليا الفترة ديه الفنانة رجاء الجداوي وكلياتنا بندعيلك".