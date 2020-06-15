بريطانيا: العثور على حطام الطائرة الأمريكية المنكوبة شمال شرق إنجلترا





عثرت إدارة حرس السواحل البريطاني، اليوم الإثنين، على حطام مقاتلة أمريكية تحطمت شمال شرق إنجلترا مع استمرار فقدان قائد الطائرة.





وقال حرس السواحل الملكي: إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام المقاتلة الأمريكية المنكوبة من نوع "F-15C Eagle"، لافتاً إلى أنه يجري حاليا عمليات لانتشال أجزاء الطائرة.





وأوضح أن "قائد المقاتلة الأمريكية لا يزال مفقوداً"، مؤكداً على أن "وحدات الإنقاذ تواصل عمليات البحث عنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.





وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، تحطم طائرة مقاتلة من نوع "F-15C" في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انكلترا، مؤكدة على أن "مصير الطيار غير معروف ودون ذكر سبب تحطم الطائرة".





ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد.



