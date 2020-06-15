خالد بيومي: الدولة عملت اللي عليها بقرار عودة الدوري المصري
الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:10 م
علي نبوي
أكد المحلل الرياضي خالد بيومي إن الدولة المصرية فعلت كل ما عليها بقرار عودة النشاط الرياضي من جديد، بعد توقفه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"الدولة عملت اللي عليها بقرار عودة النشاط الرياضي وعودة الدوري بالكامل ودي كانت شماعة اللجنة الخماسية".
وتابع :"الآن وبعد إعلان الوزير وقرار الدولة الكرة في ملعبكم ولا هنشوف قرارات اشبه ببالونات الاختبار استكمال القديم ولا دوري جديد إن غدا لناظره قريب".
اقرأ أيضًا :- وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة عن تحديد يوم ٢٠ يونيو الجاري لبدء النشاط التدريبي تمهيدا لعودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.
وشدد الوزير على أنه تم تحديد يوم ٢٥ يوليو المقبل، لإتاحة بدء المنافسات الرسمية لأنشطة الاتحاد المصري لكرة القدم وعودة الدوري المصري الممتاز.
وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا