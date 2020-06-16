خالد عكاشة: انفراجة في ملف المصريين بليبيا خلال ساعات

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، إن بيان الجيش الليبي بشأن واقعة الاعتداء على المصريين بيان متوازن ومتوقع، ويتحدث بلهجة حاسمة.





وأكد "عكاشة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن الجانب الليبي سيبذل جهودًا حقيقية لإرضاء الدولة المصرية والشعب المصري، مشددًا على أن الحفاظ على حياة المواطن المصري على رأس اهتمامات مصر.





وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية، أنه سيكون هناك انفراجة في هذا الملف خلال الساعات المقبلة، كما أنه سيتم تأمين هؤلاء المصريين، وإطلاق سراحهم، مشيرا إلى أن مصر لديها علاقات كبيرة ومتنوعة مع العديد من الكيانات، مؤكدًا أن البرلمان سيبذل جهودًا مماثلة في هذا الإطار.





وفي سياق متصل قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، إن الجيش تدخل لحل مشاكل كثيرة للعمالة الأجنبية في ليبيا، مقدما الاعتذار للدولة والشعب المصري على أفعال ميليشيا الوفاق الإرهابية فيما يخص مقطع تعذيب المصريين في بلادهم.





وقال "المسماري"، خلال تصريحات صحفية، إن فايز السراج خائن وهو من أتاح الفرصة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل في شؤون بلادنا، مشيرا إلى أن حوالي 2000 عسكري تركي على الأراضي الليبية وهناك سفن حربية تركية متواجدة في البحر المتوسط".





وأكمل المتحدث باسم الجيش الليبي:" أردوغان متواجد في ليبيا بقوة الدفاع الجوي التركي وسلاح المدفعية، معلقا: "الجيش التركي متواجد في طرابلس بقوة وبكل عتاده".





ونوه المتحدث باسم الجيش الليبي إلى أن أردوغان أرسل العديد من الآليات العسكرية لدعم المليشيات الإرهابية".





يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.





وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.





وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.



