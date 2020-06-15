لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بـ"سيشن" خليع.. أول رد فعل من صديقها



تصدرت لينا أحمد الفيشاوي محرك بحث "جوجل" اليوم الإثنين، وذلك بعدما نشر لها صديقها بعض الصور، التي تظهر مفاتن جسدها، مما أثار غضب الجمهور والهجوم عليها، ليقوم الآخر بحذف الصور، ونستعرض معكم فيما يلي، تفاصيل "سيشن" لينا أحمد الفيشاوي، الذي أثار الجدل.





أزمة لينا أحمد الفيشاوي





تسببت صور لينا أحمد الفيشاوي، في موجة غضب كبيرة بين نشطاء السوشيل ميديا، بعدما نشر صديقها المصور الفوتوغرافي جلسة تصوير جريئة لها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





كيف ظهرت لينا أحمد الفيشاوي في جلسة التصوير؟





ظهرت لينا الفيشاوى، بإطلالة مثيرة ارتدت فيها فستان أسود قصير، حيث خضعت لجلسة التصوير على كرسى "فوتيه" في أوضاع مثيرة، لكن بعد الانتقادات الواسعة التى أثارتها هذه الصور، اضطرت لينا للاستغناء عن نشرها عبر صفحتها، وبدوره حذف المصور الفوتوغرافى مجموعة الصور من صفحته الشخصية أيضًا التى اعتاد عرض أعماله عليها





أزياء لينا أحمد الفيشاوي في "الفوتوسشين"





ارتدت لينا في الصور فستاناً أسود قصير، فيما عمدت إلى التقاط الصور بأكثر من وضعية مثيرة، كان أكثرها إثارة بحسب ما وصف المتابعين تلك التي ظهرت فيها وهي تجلس على كرسي وتفتح ساقيها.





هذه الصور كان التقطها لها المصور نادر عبده، والذي نشرها عبر صفحته الخاصة وعلّق عليها بالقول:"بيقولوا ابن الوز عوّام، ف مابالكم لو الإبن و الحفيد مجتمعان.لينا أحمد فاروق الفيشاوي".





هجوم نشاطء السوشيل ميديا على لينا أحمد الفيشاوي





هاجم نشطاء مواقع السوشيل ميديا لينا أحمد الفيشاوي، متسائلين عن سبب نشر صور مثيرة بهذا الشكل، متهمين إياها بتعمد استعراض جسدها.



