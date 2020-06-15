المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

الإثنين 15/يونيو/2020 - 10:10 م
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي - اللواء المسماري
وكالات

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "الاعتداء على عمال مصريين بليبيا جريمة جديدة تُضاف لملف جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأراضي الليبية، من خلال الميليشيات الموالية لتركيا".

وأضاف المسماري، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "العمال المصريين هم عمالة وافدة بريئة من التدخل في الشأن الداخلي الليبي، ودفعت ثمن الموقف المصري إزاء الأزمة الليبية".

وأشار إلى تمكن وحدات من تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين، وذلك في مقر ميليشيا الحزم (إحدى الميليشيات في مدينة مصراتة)، مضيفاً أنه "لا يستطيع تحديد عدد العمال المصريين، الذين تعرضوا للتعذيب في مقطع الفيديو، ويتراوح عددهم بين 19 و22 شخصًا".

هذا وأقر أردوغان، للمرة الأولى، يوم الجمعة الموافق 21 من فبراير الماضي، بوجود مرتزقة موالين لأنقرة في ليبيا، إلى جانب عناصر التدريب الأتراك.

وقال: إن "تركيا متواجدة هناك عبر قوّة تجري عمليات تدريب، وهناك كذلك أشخاص من الجيش الوطني السوري"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين كان يطلق عليهم سابقا اسم "الجيش السوري الحر".

هذا ويؤكد إعلان أردوغان بتواجد قوات تركية ومرتزقة إلى جانب حكومة طرابلس وميليشياتها المتطرفة، على "أطماع أنقرة في ليبيا".

ومما يؤكد أطماع أردوغان في السيطرة الكاملة على التراب الليبي، وفقاً لما نقلته صحيفة "ديلي صباح" التركية عن أردوغان، قوله: إن "تركيا ستدعم حكومة طرابلس؛ من أجل فرض السيطرة الكاملة على ليبيا إن لزم الأمر"، في حال فشلت الأطراف الدولية في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الليبية.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وقع أدروغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، مذكرتين إحداهما تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والأخرى أمنية تتيح لأنقرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ورفض الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر والحكومة المؤقتة في ليبيا هاتين المذكرتين، مؤكدين على أن اتفاق الصخيرات لا يتيح للسراج عقد اتفاقات دولية.

ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية راضية عن اتفاق السراج وأردوغان، وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بعيد توقيع الاتفاق إنه "استفزازي" ويثير القلق، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميليشيات موالية لتركيا ليبيا فيديو تعذيب المصريين تركيا المصريين المسماري

أخبار تهمك

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

منذ حوالي 3 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

المسماري: تحديد مكان تصوير مقطع فيديو تعذيب المصريين

منذ أقل من ساعة

خاص - حقيقة عرض بازل السويسري لضم مهاجم الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وادي دجلة يخطط لخطف جناح الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 34 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يرحب بدعوة وقف القتال لمكافحة "كورونا"

ليبيا.. قوات الجيش تسيطر على عدة مناطق غرب طرابلس (فيديو)

الجيش الليبي يكشف عن هجوم وحشي لميليشيات الوفاق على صبراتة (فيديو)

ليبيا.. الجيش يواجه القوات التركية والقاعدة (فيديو)

بين مرتزقة تركيا والميليشيات.. من يحكم طرابلس؟ (فيديو)

تركيا وإفشال الوصول إلى حل سياسي في ليبيا (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

عاجل.. الصحة: تسجيل 1691 إصابة جديدة بكورونا و97 حالة وفاة

09:23 م

الأهلي يصدم الزمالك ويحصل على توقيع نجم منتخب مصر

08:27 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟