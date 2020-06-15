وادي دجلة يخطط لخطف جناح الزمالك في الميركاتو الصيفي

تخطط إدارة وادي دجلة لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





دخل أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك، المعار لصفوف سموحة، حسابات مسئولي وادي دجلة، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم عن وجود رغبة من قبل الجهاز الفني لدجلة، بتدعيم مركز الظهير الأيسر بالحصول على خدمات أبو الفتوح لاعب الزمالك المعار إلى سموحة السكندري.





وتتجه إدارة وادي دجلة لتقديم عرض رسمي في الأيام المقبلة، للتفاوض مع الزمالك بشأن القيمة المادية، وإمكانية ضم أحمد فتوح سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة من الزمالك.





الجدير بالذكر أن أبو الفتوح شارك مع سموحة هذا الموسم في 14 لقاء صنع هدفا وحيدا، كما أن ظهير الزمالك مع المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتي توج بها الفراعنة.





وكان أمير مرتضى المشرف على الكرة بفريق الزمالك قد أعلن خلال الساعات الماضية، عن عدم حسم كارتيرون مدرب الأبيض، موقف أحمد أبو الفتوح من العودة لصفوف الأبيض في نهاية الموسم.



