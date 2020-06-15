أحمد فلوكس برفقة أحمد فهمي عبر "إنستجرام"

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:04 م
فلوكس وفهمي
فلوكس وفهمي
فايقة محمد عادل
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بصورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"

وظهر فلوكس بالصورة برفقة النجم أحمد فهمي ، ولاقت الصورة إعجاب الكثير وتعددت التعليقات ومن أبرزها "أحلي اتنين ، ربنا يحفظكم " .

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد.

وقد أعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاقده مع المخرج حسام الجوهري في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا"

نشر أحمد فلوكس صورة له، وعلق على الصورة قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا علي الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري علي إخراج مسلسل" زكريا" بطولة النجم أحمد فلوكس و إنتاج شركة هالك ستوديوز، علي أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل" الكهف"، و تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهي 45 مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان شركة تريلر و مجموعة مستثمرين سعودين، دعواتكم".

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