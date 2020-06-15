بشكتاش يطلب تجديد إعارة "النني" من أرسنال

استقر نادي بشكتاش التركي على تجديد إعارة محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال بعد نهاية الموسم الجاري في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة فوتو سبور التركية فإن بشكتاش تواصل مع ادارة نادي أرسنال لطلب تمديد إعارة لاعب منتخبنا الوطني محمد النني للموسم المقبل.

وكان النني قد رحل لصفوف بشكتاش في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع وجود بند في عقده مع النادي التركي يتيح لهم شرائه من أرسنال.





واشارت الصحيفة إلى سيرجين يالتشين مدرب بشتكتاش أوص النادي بضرورة الإبقاء على خدمات البالغ من العمر 27 عاما.





وأضافت الصحيفة أن نادي آرسنال لا يمانع بقاء النني مع بشكتاش في حالة لم يستطع بيعه، خاصة وأن النادي الإنجليزي ليس في حاجة لخدماته خلال الفترة المقبلة.



