وزيرة الهجرة: مشهد تعذيب العمال في ليبيا لن يمر مرور الكرام

الإثنين 15/يونيو/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة لشئون الهجرة، أن مشهد تعذيب العمال المصريين في ليبيا لن يمر مرور الكرام، ولكن سيكون هناك إجراء من جانب الدولة المصرية.

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين: "بدون شعارات الدولة على أرض الواقع تثبت يومًا بعد يوم أنها لن تترك مواطنيها، وعندنا يقين أن الدولة لن تترك أولادها".

وأضافت وزيرة الدولة لشئون الهجرة أن الدولة تبذل جهد كبير لإعادة المصريين لأن المواطن المصري على قائمة أولويات الدولة، وهناك دولا أخري اعتذرت لمواطنيها ولكن مصر بكل التحديات والإمكانيات لم تتقاعس.

وأشارت إلى أن الجميع يتذكر مشهد قتل المصريين في ليبيا في عام 2015، وبعدها قامت الدولة المصرية بأول ضربة عسكرية على الإرهابيين في ليبيا كانت لصالح مدنيين.

وأضافت وزيرة الدولة لشئون الهجرة، الصورة الأخرى كانت للدولة وهي تفرج عن الصيادين المصريين بعد احتجازهم على يد الحوثيين في اليمن، والصورة الثالثة وهي أزمة كورونا والطائرات مصرية خرجت إلى الصين لإعادة المصريين من هناك.

يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قالت في وقت سابق إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".

وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.

وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.

وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".


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