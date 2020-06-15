عميد علوم القاهرة يستعرض إنجازات الكلية خلال 6 سنوات

استعرض الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، تقريرا مقدما من المكتب الإعلامي للكلية، حول أبرز أنشطة وانجازات الكلية خلال ٦ سنوات على المستوى التعليمي والبحثي والمجتمعي والتميز المؤسسي، والذي أظهر تطورا ملحوظا في كافة أنشطة الكلية بجميع قطاعتها المختلفة، مؤكدا أن إيمان القيادة السياسية بالعلم والعلماء يشكل دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية، ومشيرا إلي الدعم الغير مسبوق من جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لتنفيذ جميع أنشطة وفعاليات الكلية والمنبثقة من استراتيجية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الثالث وكذلك تعزيز دور الكلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.





وصرح المناوي بأن الكلية استخدمت آليات تنفيذية واضحة لتحقيق التكامل بين أهداف مشاركتها في مختلف المبادرات القومية لتحقيق الاستفادة القصوى من المشاركة وتعظيم مؤشرات أداء تلك المشاركة في تنفيذ أنشطة جميع قطاعات الكلية.



فيما أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حرصت على توجيه وتحفيز جميع منسوبيها للمشاركة الإيجابية في نهضة هذا الوطن العظيم، وأكدت أن اطمئنان، جميع منسوبي الكلية وخاصة الشباب، لدعم القيادة السياسية لتمكين الشباب وتحفيزهم على العمل الجاد والإبداع والإبتكار في كافة المجالات المختلفة وكذلك تنفيذ كافة المشروعات الإبداعية والمتميزة، أدى إلى نتائج مبهرة والوصول إلي تحقيق المؤشرات العالمية. كما أشارت المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية عملت على تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للتحول نحو جامعة ذكية، والذي نتج بدوره في تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها مكافحة العنف والتطرف وتسخير المعرفة لخدمة القضايا القومية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية. . وفيما يتعلق بالأداء المؤسسي للكلية فقد ذكر المناوي أن الكلية حصلت على منح شهادتين في الأيزو وتجديد الثالثة وهم أيزو ISO لأنظمة الإدارة والجودة شهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة البيئة (14001: 2015 ISO) وشهادة اعتماد المواصفة القياسية الدولية الخاصة بنظام إدارة السلامة والصحة المهنية (45001: 2018 ISO)، وكذلك تجديد شهادة (9001: 2015 ISO) في مجال إدارة الجودة الإدارية للخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المقدمة من الكلية، حيث تم تجديد الشهادات وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التى أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالكلية هذا الأسبوع.



وأشار المناوي إلى أن كلية العلوم فازت ضمن أفضل 10 كليات على مستوى الجمهورية في جائزة مصر للتميز الحكومي فئة المؤسسة المتميزة "الكليات"، حيث تحرص الكلية أن تسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.



وذكر المناوي أن شهادة الايزو ٩٠٠١ لسنه ٢٠١٥ تضم كافة متطلبات أنظمة الجودة ومنها: سياق المؤسسة، والقيادة، والتخطيط، وتقييم الأداء، والتحسين المستمر. كما تعتمد معايير الأيزو على مؤشرات التنفيذ وآليات قياس رضاء العملاء، والاجراءات التصحيحة، وتحسين فاعلية عمليات إدارة المخاطر.



وأضاف المناوي أن المواصفة الدولية لنظام الإدارة البيئية أيزو (14001: 2015 ISO) تعتمد على تنفيذ العمليات المختلفة داخل الكلية بما يضمن تحقيق الاستدامة لكافة الأنشطة التعليمية والبحثية والمجتمعية، مضيفًا أن مواصفة الآيزو 14001 تعتبر من أهم المواصفات العالمية في مجال البيئة، حيث تقوم بتحديد الطريقة المثلى لوضع نظام إدارة بيئية فعال بما يضمن استدامة كافة الأنشطة التنفيذية كما يسهم بشكل فعال في القدرة على التأقلم مع التغيرات الراهنة بفاعلية.



وكذلك تطببق متطلبات المواصفة الدولية القياسية لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية الأيزو (45001: 2018 ISO)، يسهم في زيادة المرونة التنظيمية من خلال منع المخاطر بشكل استباقي وتحفيز الابتكار والتحسين المستمر لكافة أنشطة الكلية، كما تعزز من توافق كافة العمليات والأنشطة المختلفة مع التشريعات والقوانين ذات الصلة، وأشار المناوي إلى مشاركة الكلية بالمنافسة خلال التقدم لجوائز التميز الحكومي العربي.

وفي مجال رفع الوعى البيئى والخدمة المجتمعية، ذكر المناوي أن الكلية حريصة على تمكين الشباب والمرأة بالكلية كما تحرص على ضرورة المشاركة المجتمعية وتسخير المعرفة لحل مشاكل المجتمع والذي يعد أحد آليات تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠. وأضاف المناوي أنه فى ضوء اهتمام جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت باستراتيجية الدولة المصرية، والمشاركة في تنفيذ وتدشين مبادرات مختلفة خاصة بنشر المفاهيم البيئية كانت أبرزها مبادرة احمي بيئتك والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما ذكر المناوي أنه تم المشاركة، من خلال منسوبي الكلية، في تنفيذ المبادرة القومية "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى والتى تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.