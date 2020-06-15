أسعار الذهب تفشل في التعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

فشلت أسعار الذهب في محاولة التعافي بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع عزوف المستثمرين عن كل فئات الأصول وسط القلق المتزايد حيال ظهور موجة ثانية من الوباء.









وتأتي خسائر المعدن الأصفر رغم انخفاض الأسهم العالمية وضعف العملة الأمريكية والمخاوف بشأن اندلاع موجة ثانية من عدوى وباء كورونا.





وتعرضت "وول ستريت" لخسائر حادة في المستهل ليفقد "داو جونز" نحو 700 نقطة بالمستهل، مع هبوط ملحوظ في الأسواق الأوروبية والآسيوية.





وعادة ما يسير الذهب في اتجاه معاكس لأداء الدولار وأسواق الأسهم، باعتباره ملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.





وارتفعت الإصابات الجديدة بالفيروس المميت، حيث سجلت بكين حالات جديدة في الأيام الأخيرة بينما قفز معدل الإصابة بالعدوى بشكل حاد في المزيد من الولايات الأمريكية.





وجاء الهبوط في سعر المعدن بعد أن سجل مكاسب قوية في الأسبوع الماضي هي الأفضل منذ الأسبوع المنتهي في 10 أبريل .





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.6 بالمائة أوما يعادل 10.10 دولار ليسجل 1727.20 دولار للأوقية، بعد أن وصلت الخسائر لنحو 27 دولاراً وسط التعاملات.





وكان المعدن قد صعد إلى مستوى 1743 دولاراً للأوقية في وقت مبكر من التداولات وسط عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة قبل أن يتحول للهبوط.





وبحلول الساعة 5:38 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9.25 دولار إلى 1721.50 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي والذي يقيس أداء 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 96.912.