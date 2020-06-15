وزيرة الهجرة: على مدار الساعة نتواصل مع المصريين بالخارج (فيديو)



وأضاف وزيرة الهجرة: "تعاونت مع السفارة في الرياض للحصول على تصديق للطيران المدني كي يسافر المواطن المصري من منطقته إلى عدن ويعود مع المواطنين إلى مصر".



وأكد أنه على مدار الساعة يتم التواصل مع الدول التي يوجد بها مصريين يرغبون في العودة، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.



يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج". وأضاف وزيرة الهجرة: "تعاونت مع السفارة في الرياض للحصول على تصديق للطيران المدني كي يسافر المواطن المصري من منطقته إلى عدن ويعود مع المواطنين إلى مصر".وأكد أنه على مدار الساعة يتم التواصل مع الدول التي يوجد بها مصريين يرغبون في العودة، مشيرة إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة لإعادة المصريين العالقين في الخارج في ظل أزمة فيروس كورونا.يذكر أن وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، علقت على مقطع الفيديو الذي وثق تعذيب عاملين مصريين على يد ميليشيات في ليبيا، بالقول إن الواقعة "مش هتعدي على خير"، أي أنها لن تمضي دون محاسبة، مشددة على أن مصر "لا تسكت إزاء أي اعتداء على المواطنين بالخارج".



وكان قد انتشر مقطع فيديو التقط حديثا، يظهر اعتقال العشرات من العمال المصريين وإهانتهم في ترهونة، على يد الميليشيات الموالية لحكومة طرابلس بعد دخولها إلى المدينة الليبية.



وخلال اجتماع للجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، تقدم النائب مهدي العمدة بطلب إحاطة بشأن مصير العمال المصريين في ليبيا، بعد تداول الفيديو.



وردت وزيرة الهجرة بالقول: "أكيد الفيديو مش هيعدي على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين في الخارج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.



وتابعت: "إن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج، وإنما تتخذ موقفا عمليا وترد وتحمي المصريين.. لا أتحدث بمنطق الشعارات، لأن الدولة تترجم كلامها لأفعال".





علقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة على واقعة استعادة بعض المصريين العالقين في اليمن بالقول إنه تم تكليف سفارة مصر في الرياض بالتواصل معهم ولكن كانت الأزمة تتمثل في إيقاف الطيران ولابد من خروجهم أولا من عدن".وقالت "مكرم"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين:"كان لدينا مواطن في منطقة باليمن يبعد عن عدن 800 كيلو متر، وكان يرغب في العودة إلى مصر ولم يستطع الوصول إلى عدن للعودة إلى بلادنا".