خبير: مصر تفوقت على بريطانيا اقتصاديًا في زمن كورونا

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قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك خوفًا شديدًا لدى المستثمرين عند بدء المشروعات الجديدة وكذلك خوف شديد لدى رجال الاعمال ورؤية ضبابية وغموض بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرًا إلى أن هناك خسائر كبيرة لدى شركات الطيران وشركات النقل؛ مما سبب حدوث تحولات كبيرة في الأنشطة الاقتصادية على أرض الواقع وانكماش بسبب الوباء الخطير.



وأضاف "سعيد"، خلال لقائه في برنامج "من القاهرة"، المُذاع على قناة "النيل للأخبار"، أنه خلال الربع الأول من العام الحالي قبل ظهور جائحة كورونا مصر كانت مُحققة طفرة إنتاجية، وبسبب تفشي فيروس كورونا متوقع أن يصل الإنتاج إلى 3،5% بعد أن كان 6%، وذلك بتقدير وزارة التخطيط المصرية بينما على تخطيط البنك المركزى الدولى فأنه مُقرر أن تصل مصر إلى 2% للناتج القومي.



وأشار أستاذ القانون التجاري الدولي وخبير التشريعات الاقتصادية إلى أن بريطانيا متوقع حدوث انكماش ووصولها لـ14%، بمعنى أن مصر تُحقق طفرة إنتاجية من الناتج العام 2%؛ فهذا يدل على أن مصر تفوقت على بريطانيا بنسبة 16% كما أنها قامت بخفض سعر الفائدة إلى أقل من 1% وبالتالي لا يوجد مستثمرين بالمملكة المتحدة؛ بينما مصر لديها إقبال على السندات التي طرحتها مؤخرًا؛ مما يدل على الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري القوي والإصلاح الاقتصادي.



وأوضح أن هناك آليات واضحة للتقييم والمتابعة خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للحكومة، منوهًا بأن هذه الآليات شهرية وربع سنوية.





وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".