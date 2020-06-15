سجل خارق - أرقام الساحر «ميسي» مع برشلونة هذا الموسم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:30 م
ميسي
ميسي
أميرة فطيم
يواصل، نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي تقديم سحره، بعدما عادت عجلة الدوري الإسباني للدوران مجدداً، بمباراة نارية جمعت بين البرسا وفريق ريال مايوركا، على ملعب (إيبروستار)، والتي انتهت بفوز لبرشلونة بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من البطولة.

وافتتح التشيلي أرتورو فيدال أهداف اللقاء لصالح برشلونة بضربة رأسية بعدما استغل عرضية متقنة من اليسار من جوردي ألبا.

وصنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني بالرأس، ليحرزه الدنماركي مارتين برايثوايت عند الدقيقة 37، قبل أن يسجل ألبا الهدف الثالث بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ريال مايوركا عند الدقيقة 79.

واختتم ميسي أهداف اللقاء ليضعها في شباك المنافس في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع ميسي رصيده التهديفي إلى 20 هدفا ليتربع على صدارة هدافي الدوري الإسباني، وبفارق 6 أهداف عن أقرب منافسيه الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام ليونيل ميسي مع برشلونة في الموسم الحالي:-

شارك البرغوث الأرجنتيني في 22 مباراة مع البرسا في الدوري الإسباني، بواقع (1819 دقيقة لعب)، سجل خلالهم 20 هدفًا، وصنع 15 هدفًا، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

كما خاض ميسي 6 مباريات مع العملاق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أحرز خلالهم هدفين وصنع 3 أهداف آخرين.

وفي كأس إسبانيا شارك النجم الأرجنتيني في مباراتين مع برشلونة، محرزا هدفين، فيما قدم تمريرة حاسمة، قبل أن يودع البرسا البطولة من الدور ربع النهائي.

وشارك ميسي في لقاء السوبر الإسباني، أمام فريق أتليتكو مدريد، مسجلا هدف، إلا أنه انتهي بخسارة البرسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبلغة الأرقام يكون ليونيل ميسي قد شارك مع برشلونة في 31 مباراة بالموسم الجاري في مختلف المسابقات، مسجلا 25 هدفًا، فيمل صنع 16 هدفًا، وحصل على 3 بطاقات صفراء.

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