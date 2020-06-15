عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص

قال جمال شوقي رئيس لجنه الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيان الصادر من المجلس أمس، حول مخالفات قناتي الأهلي والزمالك، لم يتضمن أية عبارات أو ألفاظ تشير إلى تهديد المجلس بسحب ترخيص قناة الأهلي أو الزمالك.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص، مؤكدًا أن المجلس يطبق الإجراءات القانونية الموجودة في لائحة الجزاءات.





وأعلن "شوقي" عن قيام اللجنة غدًا، بفحص الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي اليوم، وذلك في إطار ما التزم به ممثلو الناديين الأهلي والزمالك، من احترام المعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، والالتزام بوقف التراشق، واحترام حقوق المشاهدين.





وأكد "شوقي" أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد صدر أمس في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، ولا علاقة للمجلس بأي فقرات تم إضافتها إلى البيان، والتي لم تصدر عن المجلس من الأساس.





وكان قد صرح الكاتب الصحفي عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، بأن ممثلا الناديين خلال التحقيقات، تعهدوا بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.





وأضاف "فرج" في بيان أمس، وصفه بـ"الصيغة النهائية لبيان المجلس"، أن الطرفان أعربا عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات.





وأكد أمين عام المجلس، الحرص على تأدية المجلس لدوره، وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، مؤكدًا قرار النجلس بإلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة مايط يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى، فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة اإثارة الفتنة، وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات المهنية.





الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك





وكان قد تقدم النادي الأهلي، ظهر اليوم، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق، وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للأهلي ومسئوليه.





جاءت شكوى النادي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين «الأهلي والزمالك»، أمس بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية أو التدخل في شئونه، وفي الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرب رئيس الزمالك بالبيان وبما فيه عرض الحائط، ولم يعبأ بأن البيان تضمن إلغاء تراخيص أي منبر إعلامي يخرج عن النص، ونص البيان: «إذ يؤكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، فإن المجلس قد قرر إلزام كلا الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية».





واتخذ رئيس الزمالك، أمس، موقفًا يترجم استهانته علانيةً بإحدى مؤسسات الدولة، وخرج على شاشة قناة ناديه يكيل الاتهامات ويروج الأكاذيب، مشككًا في جهات رقابية في الدولة لها احترامها وتقديرها، وظل يردد مقولات كاذبة بشأن ملف التبرعات الذي حسمته كل الجهات المنوطة بذلك، وأكدت سلامة ونزاهة عمل مجلس إدارة الأهلي.





وتساءل النادي في شكواه اليوم: ما علاقة نادي الزمالك بتبرعات خاصة بالنادي الأهلي؟ اللهم إلا قيام رئيس الزمالك باستغلال قناة ناديه والترويج لعمله كمحامٍ قدم ما يزيد على 60 بلاغًا في هذا الشأن، تم حفظها جميعًا لسلامة وشفافية موقف النادي الأهلي ومجلسه، الأمر الذي يجعل الرأي العام في حيرة من تداخل المصالح وقيام محامٍ باستغلال قناة نادٍ رياضي كبير وبرامجها لساعات طويلة في الترويج لبلاغات قدمها كمحامٍ بصفته الأصلية وتربحه منها كعمل خاص، وهو استغلال مُخل وتوظيف غريب لمقدرات الشأن العام في النفع الخاص.



