عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يتراجع عن تهديد قناتي الأهلي والزمالك بسحب الترخيص
الإثنين 15/يونيو/2020 - 08:06 م
ميسون أبو الحسن
قال جمال شوقي رئيس لجنه الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن البيان الصادر من المجلس أمس، حول مخالفات قناتي الأهلي والزمالك، لم يتضمن أية عبارات أو ألفاظ تشير إلى تهديد المجلس بسحب ترخيص قناة الأهلي أو الزمالك.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن بعض المواقع نسبت لبيان المجلس أنه هدد بسحب التراخيص، مؤكدًا أن المجلس يطبق الإجراءات القانونية الموجودة في لائحة الجزاءات.
وأعلن "شوقي" عن قيام اللجنة غدًا، بفحص الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي اليوم، وذلك في إطار ما التزم به ممثلو الناديين الأهلي والزمالك، من احترام المعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس، والالتزام بوقف التراشق، واحترام حقوق المشاهدين.
وأكد "شوقي" أن بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد صدر أمس في حدود الساعة السابعة والنصف مساءً، ولا علاقة للمجلس بأي فقرات تم إضافتها إلى البيان، والتي لم تصدر عن المجلس من الأساس.
وكان قد صرح الكاتب الصحفي عصام فرج وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، بأن ممثلا الناديين خلال التحقيقات، تعهدوا بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، فيما يتم تقديمه من محتوى عبر صحف وقنوات ومواقع الناديين.
وأضاف "فرج" في بيان أمس، وصفه بـ"الصيغة النهائية لبيان المجلس"، أن الطرفان أعربا عن احترام كل منهما للنادي الآخر ولجمهوره، وتعهدا بالالتزام الفوري بوقف أي تجاوزات.
وأكد أمين عام المجلس، الحرص على تأدية المجلس لدوره، وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، مؤكدًا قرار النجلس بإلزام كل من الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة مايط يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى، فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة اإثارة الفتنة، وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات المهنية.
الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك
وكان قد تقدم النادي الأهلي، ظهر اليوم، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق، وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للأهلي ومسئوليه.
جاءت شكوى النادي قبل مرور أقل من 24 ساعة فقط على البيان الرسمي الذي أعلنه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد فيه تعهد ممثلي الناديين «الأهلي والزمالك»، أمس بعدم التطرق إلى الآخر في المنابر الإعلامية أو التدخل في شئونه، وفي الوقت الذي التزم فيه النادي الأهلي بما جاء في بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرب رئيس الزمالك بالبيان وبما فيه عرض الحائط، ولم يعبأ بأن البيان تضمن إلغاء تراخيص أي منبر إعلامي يخرج عن النص، ونص البيان: «إذ يؤكد المجلس حرصه على تأدية دوره وتمسكه بالقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية، فإن المجلس قد قرر إلزام كلا الناديين بإزالة المحتوى المخالف، وقرر استمرار لجان الرصد في متابعة ما يصدر عن صحف وقنوات ومواقع الناديين، وفي حالة المخالفة مرة أخرى فإن إلغاء تراخيص الوسائل المخالفة سيكون هو السبيل لمواجهة محاولة إثارة الفتنة وعدم الالتزام بالقيم والأخلاقيات والمهنية».
واتخذ رئيس الزمالك، أمس، موقفًا يترجم استهانته علانيةً بإحدى مؤسسات الدولة، وخرج على شاشة قناة ناديه يكيل الاتهامات ويروج الأكاذيب، مشككًا في جهات رقابية في الدولة لها احترامها وتقديرها، وظل يردد مقولات كاذبة بشأن ملف التبرعات الذي حسمته كل الجهات المنوطة بذلك، وأكدت سلامة ونزاهة عمل مجلس إدارة الأهلي.
وتساءل النادي في شكواه اليوم: ما علاقة نادي الزمالك بتبرعات خاصة بالنادي الأهلي؟ اللهم إلا قيام رئيس الزمالك باستغلال قناة ناديه والترويج لعمله كمحامٍ قدم ما يزيد على 60 بلاغًا في هذا الشأن، تم حفظها جميعًا لسلامة وشفافية موقف النادي الأهلي ومجلسه، الأمر الذي يجعل الرأي العام في حيرة من تداخل المصالح وقيام محامٍ باستغلال قناة نادٍ رياضي كبير وبرامجها لساعات طويلة في الترويج لبلاغات قدمها كمحامٍ بصفته الأصلية وتربحه منها كعمل خاص، وهو استغلال مُخل وتوظيف غريب لمقدرات الشأن العام في النفع الخاص.
وجاء في شكوى النادي أنه فاض بمسئوليه الكيل، بعد الشكاوى المتعددة التي تقدم بها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام دون أن يكون هناك قرار رادع لهذا الشخص المتجاوز. وطالب النادي الأهلي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنفيذ قراره المشار إليه في بيانه أمس، الذي تم نشره على موقعه الرسمي؛ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس نادي الزمالك ومنعه من الظهور الإعلامي وسحب تراخيص قناة الزمالك، اتساقًا مع ما ألزم به المجلس الأعلى للإعلام نفسه.
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