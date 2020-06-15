مصر تشارك بأعمال مؤتمر الهيئة العربية للطاقة الذرية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:42 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الفجر الاقتصادي
انعقدت اليوم الإثنين فعاليات الدورة العادية الثانية والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية التي عقدت عن بعد بمشاركة 12 دولة عربية ومثل مصر في الإجتماع الدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية.

وأعيد تعيين التونسي سالم حامدي، مديرًا عامًا للهيئة العربية للطاقة الذرية لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك بإجماع كافة الدول الأعضاء.

وأعرب حامدي خلال كلمة له بالمناسبة، عن امتنانه لجميع الدول الأعضاء في الهيئة لإعادة تجديد الثقة في شخصه.

وجاءت مشاركة الأردن بهذه الدورة، كنائب لرئيس المؤتمر الحالي (اليمن)، كما شارك الوفد الأردني بأعمال الدورة الخامسة والستين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية.

وتحدث وفد هيئة الطاقة الذرية الأردنية برئاسة الدكتور خالد طوقان، عن أبرز مرتكزات تطوير الموارد البشرية في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية بالمملكة، والمتمثل بتشغيل المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب مشكلاً حجر الأساس للبحوث والتدريب وانتاج المعرفة في العلوم والتكنولوجيا النووية، ولاستثمار تلك القدرات على الصعيدين الطبي والصناعي.

وأعرب عن أمله بأن يكون هذا المجمع العلمي والبحثي والصناعي نواة لمركز إقليمي عربي يسهم في رفع الكفاءة النووية العربية، تحت مظلة الهيئة العربية للطاقة الذرية.

وقدم طوقان التهنئة للدكتور سالم حامدي بمناسبة انتخابه لفترة ولاية ثانية مديرا عاما للهيئة العربية، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلها في مواصلة زخم التعاون الفني مع الدول الأعضاء خلال السنوات الماضية.

ووافق المؤتمرون على الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية للأعوام (2021-2030)، والتوسع في تطبيق العلوم والتكنولوجيا النووية للمساهمة في تنمية المجتمعات العربية ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، بالإضافة إلى بحث تقارير برامج وانشطة الهيئة العربية للفترة من 2019/5/1 ولغاية 2020/6/5 .
وكان الأردن استضاف العديد من أنشطة الهيئة خاصة في مجالات التطبيقات النووية، واستخلاص واستكشاف وتنقية العناصر النووية والعناصر الأرضية النادرة من الخامات والمعادن النووية، وتأسيس وبناء نظام الجودة في مخابر التحاليل النووية والاشعاعية، والحماية البيئية الاشعاعية.

وعلى صعيد متصل، من المقرر أن يترأس الدكتور طوقان أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الذي سيعقد في منتصف العام المقبل.

 يشار إلى أنه جرى خلال أعمال المجلس التنفيذي اختيار مرشح الأردن الدكتور يحيى خليل الشخاترة للتعاقد معه كخبير للإشراف على قسم علوم الحياة والبيئة في الهيئة العربية للطاقة الذرية، وفقا لمقتضيات اللائحة التنفيذية الخاصة بالتعاقد مع الخبراء في المنظمات العربية المتخصصة.


والهيئة العربية للطاقة الذرية هي منظمة علمية عربية متخصصة تتخذ من تونس مقرًا لها، وبدأت العمل الفعلي سنة 1989، وتعمل في نطاق جامعة الدول العربية وتعنى بالعلوم النووية وتطبيقاتها في المجال السلمي وتسعى لتطوير العمل العلمي العربي المشترك ومواكبة التقدم العلمي والتقني العالمي في هذا المجال، كما تهتم بتوفير وعي علمي لدى المواطن العربي في العلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية.


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