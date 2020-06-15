صبحي يكشف ضوابط عودة نشاط الاتحادات الرياضية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كافة الاتحادات الرياضية ستبدأ ممارسة أدائها في الألعاب المختلفة، موضحا أنه سيتم تجهيز كافة المنشأت الرياضية من 15 وحتى 30 يونيو.

وأشار "صبحي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل عودة الأنشطة الرياضية، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة طبية في كل اتحاد رياضي لمتابعة تطبيق الاجراءات الرياضية، وتحديد طواقم طبية بالأندية المشاركة في نشاط الاتحادات، فضلا على أن كل اتحاد سيقوم بتحديد أسماء اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية المقرر مشاركاتهم في المباريات المتبقية.





وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم البدء في الاتحادات الرياضية بعودة بالرياضات الفردية والغير التلامسية، والرياضات التي تمارس في المناطق المفتوحة، فضلا عن إجراء فحوصات يومية للرياضيين.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



