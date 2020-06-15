صبحي يكشف ضوابط عودة نشاط الاتحادات الرياضية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:27 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن كافة الاتحادات الرياضية ستبدأ ممارسة أدائها في الألعاب المختلفة، موضحا أنه سيتم تجهيز كافة المنشأت الرياضية من 15 وحتى 30 يونيو.

وأشار "صبحي"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل عودة الأنشطة الرياضية، إلى أنه تقرر تشكيل لجنة طبية في كل اتحاد رياضي لمتابعة تطبيق الاجراءات الرياضية، وتحديد طواقم طبية بالأندية المشاركة في نشاط الاتحادات، فضلا على أن كل اتحاد سيقوم بتحديد أسماء اللاعبين والمدربين والأجهزة الفنية والإدارية المقرر مشاركاتهم في المباريات المتبقية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم البدء في الاتحادات الرياضية بعودة بالرياضات الفردية والغير التلامسية، والرياضات التي تمارس في المناطق المفتوحة، فضلا عن إجراء فحوصات يومية للرياضيين.

اقرأ أيضا.. 91 وفاة بفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.

وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا بوابة الفجر الشباب والرياضة الاتحادات الرياضية الأندية اتخاذ الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري

منذ أقل من ساعة

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ ساعة و نصف

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ يوم

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

وزارتا الشباب والصحة تضعان القواعد الخاصة ببدء النشاط الرياضي

وزارة الشباب والرياضة تضع القواعد والتعليمات الخاصة ببدء النشاط الرياضي في ضوء قرارات مجلس الوزراء

أشرف صبحي يبحث ترتيبات انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

"الرياضة" ترعى مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام بالقاهرة

وزير الرياضة: سنرفع وعي العاملين والأعضاء بالأندية على إجراءات مواجهة كورونا

أشرف صبحي: الرياضة شيء هام لصحة الإنسان وتقوية المناعة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:32 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

05:57 م

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

خاص.. أول رد من الأهلي على قرار وزير الرياضة بشأن عودة الدوري

07:11 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟