عاجل.. وزير الإعلام يهدد الأندية بإيقاف النشاط في هذه الحالة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أكد أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام أنه في حالة عدم التزام الأندية بالاجراءات الاحترازية وتطبيق تعليمات وزارتي الصحة والرياضة ولجنة إدارة الأزمات فإنه سوف يعود إلى إيقاف النشاط مرة أخرى حتى يلتزم الجميع.

وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.

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