عاجل.. وزير الإعلام يهدد الأندية بإيقاف النشاط في هذه الحالة

عاجل.. وزير الإعلام يهدد الأندية بإيقاف النشاط في هذه الحالة
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:50 م
علي نبوي
أكد أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام أنه في حالة عدم التزام الأندية بالاجراءات الاحترازية وتطبيق تعليمات وزارتي الصحة والرياضة ولجنة إدارة الأزمات فإنه سوف يعود إلى إيقاف النشاط مرة أخرى حتى يلتزم الجميع.
وحضر عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، المؤتمر الصحفي الذي يعقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، بوزارة الإعلام.
ويشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قبل عودة النشاط الرياضي.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قرر فتح الأندية ومراكز الشباب 15 يونيو الجاري للموظفين، وسداد الاشتراكات السنوية للأعضاء والاستعداد لعودة النشاط تدريجيا أول يوليو المقبل.
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