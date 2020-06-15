الإمارات ترسل مساعدات طبية لكولومبيا لمكافحة كورونا (فيديو)





أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الإثنين، طائرة مساعدات إلى كولومبيا تحتوي على 8 أطنان من الإمدادات الطبية، لدعمها في الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وسيستفيد منها أكثر من 8 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.





وقال سفير الإمارات لدى جمهورية كولومبيا سالم راشد العويس : إن "الإمارات تحرص في ظل سياسة التعاون والتضامن التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع العديد من دول العالم، وأنه بالرغم من بعد المسافات بين البلدين فإن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في كافة الجوانب، ويأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد على متانة العلاقات".





وأضاف العويس: أن الإمارات تقف دائما إلى جانب الدول الصديقة وتمد لها دائما يد العون، وخاصة في هذه الظروف التي يشهدها العالم أجمع في ظل مواجهة جائحة كورونا، وتأمل الدولة في أن تساهم المساعدات الطبية في تعزيز القدرات للطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها.





وكانت الإمارات، قد أرسلت في يوم 8 أبريل الماضي، 10 أطنان من الإمدادات الطبية إلى كولومبيا لمساعدتها في الحد من تفشي فيروس كورونا، واستفاد منها أكثر من 10 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتم إجلاء 63 مواطنا كولومبيا من الإمارات العربية المتحدة.





ومن الجدير بالذكر أن الإمارات أرسلت حتى اليوم أكثر من 923 طناً من المساعدات إلى أكثر من 65 دولة، استفاد منها نحو 923 ألفا من العاملين في المجال الصحي.



