مركز دبي المالي يعود للحياة الطبيعية عقب انتصاره في أزمة كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:25 م
مركز دبي المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي
وكالات

أعلن مركز دبي المالي العالمي، اليوم الإثنين، إنه عاد إلى الحياة الطبيعية عقب إنتصاره في أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، من خلال فرض إجراءات احترازية على أعلى مستوى.

وأعلن مركز دبي عن ترحيبه بالعملاء وتجار التجزئة وأصحاب المطاعم واستقباله للزوار مع إعادة فتح جميع المنافذ التجارية والمكاتب والمطاعم بشكل كامل في المركز.

وقالت سلطة المركز المالي: إن سلامة وصحة مجتمع مركز دبي المالي العالمي ستبقى أولوية قصوى؛ حيث سيواصل المركز تطبيق تدابير السلامة الوقائية بشكل صارم وفقا لإرشادات حكومة دبي وحكومة الإمارات في الظروف الراهنة، بما في ذلك تطبيق إرشادات النظافة والتطهير والتعقيم وتحقيق مسافات التباعد الاجتماعي.

وبذلك تعاود المكاتب ومجتمع أعمال القطاع الخاص ومحلات التجزئة العمل بسعة 100%، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية وشروط التباعد الاجتماعي، والالتزام بساعات العمل المسموح بها للتنقل على مستوى الإمارة.

وستعمل محلات المأكولات والمشروبات وفقا للسعة المحدّدة لديها شريطة تطبيق إجراءات السلامة والنظافة الاحترازية بشكل دائم، والتي تشمل ترك مسافة مترين على الأقل بين الطاولات وبين جميع العملاء، كما يتوجب على المطاعم وضع فواصل وقائية بين الطاولات، أما الصالات الرياضية واللياقة ومراكز الترفيه وصالونات الحلاقة والتجميل للسيدات والرجال سيكون عملها بسعة 50% على جميع الخدمات التي تقدمها.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية في المركز المالي، سيخضع جميع الزوّار والشركات والموظفين للتحقق من درجات الحرارة لهم على جميع مداخل المركز كما يتوجب عليهم ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات ومنذ دخولهم للمركز المالي وفي جميع الأماكن العامة والخاصة ويشمل هذا الإجراء أيضا زوار أفينيو البوابة إلى باقي المباني والمقرات المتصلة بالمركز المالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مركز دبي المالي كورونا دبي الإمارات أزمة كورونا

أخبار تهمك

هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

منذ ساعة

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

منذ نصف ساعة

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ يوم

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة توجه رسالة إلى القطاع الخاص بشأن مواجهة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

منذ نصف ساعة

عاجل.. شيماء سيف تتعرض لحادث سير

منذ ساعتين و 15 دقيقة

الأهلي يطالب الأعلى للإعلام بتطبيق قراراته على رئيس الزمالك

منذ 43 دقيقة

"كورونا هيبقى زي الأنفلوزنا".. استشاري أمراض رئة يفجر مفاجأة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

مركز دبي يطلق حزمة جديدة من الإجراءات التحفيزية بسبب كورونا

هونج كونج تمدد إغلاق البلاد 14 يومًا إضافية

أمانة جدة تطلب من المواطنين والمقيمين الإلتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التسوق

المتاجر والمشروعات الصناعية تستأنف عملها في البحرين مع تخفيف قيود العزل

"صحة دبي" تلزم المطاعم والمقاهي بإجرءات وقائية من فيروس كورونا

أبرزهم اليونان.. 4 دول أوروبية الأقل تسجيلا للإصابات بكورونا (تعرف عليهم)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:57 م

عاجل - صالح جمعة وكهربا يستفزان جماهير الأهلي

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

12:25 م

"موليكا" يهدي الأهلي صفقة من العيار الثقيل

06:00 م

عاجل.. وزير الرياضة يعلن الموعد الرسمي لاستئناف بطولة الدوري

06:32 م

مرتضى منصور يطلق تصريحًا ناريًا ضد الأهلي

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟