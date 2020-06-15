يوفنتوس يقترب من تجديد عقد ديبالا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:30 م
ديبالا
ديبالا
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس يسعى جاهداً من أجل الحفاظ على نجم الفريق الأرجنتيني باولو ديبالا لأطول فترة ممكنة علمًا بأن عقد النجم الأرجنتيني مع السيدة في العجوز ينتهي في 2022.

وأكد موقع جول العالمي أن يوفنتوس واثق من تجديد عقد ديبالا على الرغم من أن النجم الأرجنتيني يرغب في الحصول على 11 مليون جنيه إسترليني كراتب في الموسم الواحد.

وأفاد الموقع العالمي بأن ديبالا كان قد فتح الباب أمام الرحيل إلى برشلونة واللعب بجوار مواطنه ميسي ولكن في نفس الوقت أكد بأنه سعيد بتواجده في يوفنتوس واللعب بجوار كلا من بوفون ورونالدو.

وأشار الموقع العالمي إلى أن باولو ديبالا البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في يوفنتوس منذ عام 2015 قادمًا من صفوف باليرمو وخاض مع السيدة العجوز 217 مباراة وسجل 91 هدفًا وصنع 36 هدفًا آخرين.



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