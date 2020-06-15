محافظ قنا: تطوير مبنى المديرية المالية بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه



والتقي المحافظ خلال جولته بعدد من العاملين بالمديرية ووجه خلال اللقاء بضرورة التركيز والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى واعداد برامج تدريبية مكثفة لتأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية لمواكبة التطور التكنولوجي والتحديات الجديدة، ورفع قدراتهم لإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة.



من جانبه ذكر المحاسب لوزي منصور أنه يجري تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 مليون و500 ألف جنية بتمويل من وزارة المالية.



واضاف ان المبني يقع على مساحة 800 متر مربع ويتكون من 5 طوابق، مشيرا الي ان اعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بكافة مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من اجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لكافة العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.



جاء ذلك جولة تفقدية لمقر مبني المديرية المالية بمدينة قنا لمتابعة اعمال التطوير التي يشهدها المبني خلال الفترة الاخيرة، رافقه خلال الجولة المحاسب لوزي منصور مدير المديرية والاستاذ محمود حمدان مدير عام التفتيش المالي وعبدالراضي ابوالنجا مدير الحسابات بديوان عام المحافظة وعدد من المراقبين الماليين بالمديرية.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.



وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا انه يتم متابعة اعمال التطوير ورفع كفاءة المبني وقاعة التدريب والمكاتب الادارية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للدولة لدعم ميكنة كافة القطاعات الحكومية وتيسير تقديم كافة الخدمات الجماهيرية لجميع المواطنين في أسرع وأقل وقت ممكن.