عاجل.. وزير الإعلام: تقرر البدء في استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه تقرر البدء في عودة واستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة بعد أسابيع من المناقشة والتحاور مع جميع قطاعات الدولة لتفادي الانتشار السريع لفيروس كورونا.





وأضاف في مؤتمر صحفي بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بأن الوزير قدم تصورا شاملا لعودة النشاط للجنة إدارة الأزمة بما يشمل إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.





وشدد على أن مجموعة إدارة الأزمة اتفقت على عدة أمور هامة لفتح وعودة النشاط الرياضي وخطة مرنة تماما مرتبطة بتطور الوضع الصحي داخل البلاد.





وأوضح هيكل أنه من الوارد التأجيل إذا تطور انتشار الفيروس ومن الممكن توقيف النشاط إذا زاد الانتشار.



