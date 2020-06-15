عاجل.. وزير الإعلام: تقرر البدء في استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة

عاجل.. وزير الإعلام: تقرر البدء في استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة
الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:21 م
علي نبوي
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه تقرر البدء في عودة واستئناف النشاط الرياضي في الفترة المقبلة بعد أسابيع من المناقشة والتحاور مع جميع قطاعات الدولة لتفادي الانتشار السريع لفيروس كورونا.
وأضاف في مؤتمر صحفي بحضور وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، بأن الوزير قدم تصورا شاملا لعودة النشاط للجنة إدارة الأزمة بما يشمل إجراءات احترازية لمنع انتشار الفيروس.
وشدد على أن مجموعة إدارة الأزمة اتفقت على عدة أمور هامة لفتح وعودة النشاط الرياضي وخطة مرنة تماما مرتبطة بتطور الوضع الصحي داخل البلاد.
وأوضح هيكل أنه من الوارد التأجيل إذا تطور انتشار الفيروس ومن الممكن توقيف النشاط إذا زاد الانتشار.
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