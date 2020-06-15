الكشف عن حقيقة توقيع نجم منتخب مصر للأهلي

كشف نادي إنبي حقيقة توقيع أسامة جلال نجم الفريق ومنتخب مصر إلى النادي الأهلي لينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وانتشرت العديد من الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية التي تؤكد حصول الأهلي على توقيع أسامة جلال بعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى الأحمر ويتبقى فقط حسم الأمور مع مسؤولي الفريق البترولي.





ونفى مسئولو إنبي كل الأنباء المتداولة حول توقيع أسامة جلال للأهلي في الفترة الماضية مؤكدين أن اللاعب مازال مستمر مع الفريق.





وأكد مسؤولي الفريق البترولي على تمسكهم الشديد بخدمات جلال ورفضهم لفكرة رحيله في الميركاتو الصيفي المقبل نظرًا لحاجة الفريق الشديدة له.



