وزيرة الهجرة: الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على أبناءها (فيديو)

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية لا تصمت إزاء أي اعتداء على المصريين في الخارج وحماية ورعاية المصريين بالخارج تتم بالقدر الذي يتوقعونه من قبل الدولة، وذلك ردًا على الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإهانة العاملين في ليبيا على يد الميليشيات، بناءً على طلب إحاطة من لجنة الشئون العربية، واستشهدت بما حدث عام 2015 مع المصريين الذين تم ذبحهم على يد داعش، وكان الرد بضربة جوية على مواقع العناصر الإرهابية.

   

وأوضحت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أنها دعيت امام لجنة الشؤون العربية بالبرلمان للحديث عن جهود إعادة العالقين المصريين في الخارج، واستعرضت تلك الجهود وتكليف القيادة السياسية بأن المواطن المصري على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر المادية.

واكدت، أن رحلات الطيران بالتنظيم الذي حدث لتلبية احتياجات المصريين في الخارج نجاح كبير.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 91 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصابين بفيروس كورونا حجر صحى العالقين المصريين اتخاذ الاجراءات الوقائية

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