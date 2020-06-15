اتصالات مكثفة لغرفة شركات السياحة لحل مشكلة خطابات ضمان الأياتا

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أصدرت غرفة شركات السياحة بيانًا لها منذ قليل بخصوص تآخر شركة التأمين في تجديد عقدها مع منظمة الأياتا، حيث عقدت الغرفة عدة اجتماعات مع ممثلي الأياتا في القاهرة وممثل شركة التامين للوقوف على آخر المستجدات



ويأتي ذلك في إطار متابعة الغرفة لهذه المشكلة والتي تتمثل في بتآخر الشركة التأمين بتجديد عقدها مع المنظمة والذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي وما ترتب عليه بمطالبة الأياتا جميع شركات السياحة بتوفير بديل للضمانة المالية.



وأعلنت الغرفة أن مجلس إدارتها برئاسة حسام الشاعر قام باتخاذ عدة إجراءات وهي:-



1- تم التواصل مع الأياتا وارسال بريد إلكتروني لمد المهلة الممنوحة للشركات وفي انتظار رد المنظمة.



2- تم الاتفاق مع الاياتا بأن تقوم بتحويل الشركات التي لم تصدر تذاكر لمدة عام وعددها 850 شركة الى نظام Go lite من طرفها وفي حالة رغبة الشركة العودة للنظام القديم GO STANDARD يتم تحويلها دون دفع رسوم التحويل حتى نهاية 2020.



3- تم التواصل مع ممثلي الأياتا بالقاهرة لمناقشة أفضل السبل لحفظ حقوق الشركات لدى خطوط الطيران ومنها تقديم خطوط الطيران لخطابات ضمان بنكية لصالح الأياتا لضمان مستحقات شركات السياحة خاصة بالنسبة للتذاكر الملغاة.



وأكد مجلس الإدارة أنه يتابع عن كثب الموقف الحالي لشركة التامين وطالب شركات السياحة بإرسال إستفساراتها للغرفة في أسرع وقت إنتظارا لما تسفر عنه الفترة المقبلة لحل تلك المشكلة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 421 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11529 حالات حتى الأمس.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12919 حالة، من ضمنهم الـ 11529 متعافيًا.



وكشف عن تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 42980 حالات من ضمنهم 11529 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

