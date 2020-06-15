بعد مهاجمة قرى مصرية.. كيف تحمي منزلك من الوطاويط (الخفافيش)؟

تعرضت مصر لهجوم كبير من الخفافيش بعدة محافظات، حيث تداول موقع التواصل الاجتماعي بالقليوبية صور وفيديوهات يوم السبت الماضي، لهجوم الخفافيش على منطقة " الإسمية " بالخانكة، مما ادي الي حالة ذعر بين أهالي المنطقة.





وفي شهر أبريل الماضي هجمت الخفافيش قرية الحزانية التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وقد سكنت أحد المنازل غير المأهولة، وتمت مطاردتها والتخلص منها وتطهير وتعقيم المنزل.





كما ظهرت الخفافيش مرة أخرى في مدينة سمالوط بالمينا، إذا هجمت على المدينة أعداد كبيرة منها، ولقت مدينة طهطا شمال سوهاج أيضا هجوم عدد كبير من الخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بشارع المركز.





يذكر أن الخفافيش يعتبرها كثيرون مسؤولة عن نشر فيروس كورونا، الذي تفشي في أنحاء العالم، وتسبب في حصد الأرواح بآلاف، وارتفاع أعداد المصابين به يوميا.





ترصد "الفجر" في السطور التالية طرق التخلص من الخفافيش:





شدة النور:

يعتبر النور الساطع والاضاءة العدو الأول للخفاش، لذلك ينبغي إضاءة أنوار المنزل، خاصة الذين يعيشون بقرب من أماكن مهجورة، كما ينبغي غلق المنافذ الذي يمكن أن يدخل منها ذلك الطائر الليلي.





مادة الفينول السامة:

تعتمد مادة "الفينول" على تركيبة كيمائية تشبه سم عصبي ولها رائحة قوية مثل البنزين، تؤدي الي التهاب العين والجلد والجهاز التنفسي للخفاش، ولكن ينبغي الحرص عند رشها على ارتداء قفازات وكمامة تغطي الوجه.





الشطة:

يعد إشعال دخان ممزوج بخليط من الشطة الحمراء ووضعها بالمنزل أمر هام في طرد الخفافيش، لأنها تسبب للخفافيش التهاب وتآكل العيون، بالإضافة الي تآكل جهازهم التنفسي، لاحتواء تلك التوابل على فلفل أحمر سوداني يؤثر على نظر تلك الطيور.





إصلاح الجدران:

إغلاق الشقوق والفتحات وسد كافة الفراغات الموجودة بالجدران، لأن عن طريقها يمكن ان تدخل الخفافيش في الجدران، التي يصل عمقها حوالي 1 بوصة.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11931 حالة حتى الأمس.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13332 حالة، من ضمنهم الـ 11931 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 1618 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 91 حالة جديدة.





وقال المتحدث الرسمي: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأكد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 44598 حالات من ضمنهم 11931 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1575 حالة وفاة.



