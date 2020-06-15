مد فترة اعتذارات المعلمين.. التعليم تعلن قرارات مهمة بشأن امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:58 م
أرشيفية
أرشيفية
ريم محمود
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء لجان السير ورؤساء كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، للوقوف على آخر استعدادات امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020، من منطلق حرص الوزارة على تحقيق امتحانات آمنة تضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بمد فترة تقديم اعتذارات المعلمين غير الراغبين في العمل بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، حتى الساعة السادسة مساءً، مع مراعاة المسافات الآمنة بين المعلمين وتنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي طلبات الاعتذار أمس الأحد وتستمر حتى غدًا الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2020، وحددت 10 ضوابط لقبول اعتذارات المعملين.

وأكد على ثقة الوزارة في السادة المعلمين الذين سيشاركون في الامتحانات، والذي يمثل واجب تربوي ووطني في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا. 

كما وجه نائب الوزير على ضرورة التأكيد على حضور الطلاب قبل بدء الامتحان بساعتين (الساعة 8 صباحًا) والصعود للجان الفرعية في تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يتم توفير أماكن مفتوحة لانتظار الطلاب ومراعاة الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة الطلاب، والحفاظ على التباعد أثناء التوافد على لجان الامتحان والتأكد من استلام الطالب لأدوات التعقيم.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بجدول تسليم كراسات الإجابة للمواد خارج المجموع والذي أعلنت الوزارة عنه، وفي حالة عدم تسليم الطالب كراسة الإجابة في المواعيد المحددة يعتبر تقديره (عدم اجتياز) ويستوجب دخول الطالب الدور الثاني بالدرجة الفعلية، مشيرًا إلى أن الطالب له الحق في التوجه إلى اللجنة لاستلام كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع طبقًا لكشوف المناداة الواردة من لجان النظام والمراقبة، مع ضرورة توقيع الطالب باستلام كراسات الإجابة واستلام ما يفيد بتسليمه لها، مختومة بختم اللجنة.

ووجه نائب الوزير بضرورة عرض فيديو محاكاة الامتحانات، على رؤساء اللجان والملاحظين والعاملين باللجنة وضرورة طمأنة الطلاب وتوفير الجو المناسب والآمن لأداء الامتحان.

كما وجه بضرورة عرض الطالب الذي تستدعى حالته الصحية على المسئول الصحي بالمدرسة للحفاظ على أحقية الطالب، فضلًا عن قيام رئيس اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم السماح بتجمع أولياء الأمور في محيط اللجان.

وسمحت الوزارة للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحان هذا العام في التقدم بطلب تأجيلها للعام المقبل، دون أن تحتسب من مرات التقدم، إلى شئون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لهم.

كما سمحت الوزارة تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني بالدرجة الفعلية حال وجود لجنة سير الامتحان في نطاق الحجر الصحي بأي منطقة، أو إصابته أو أحد أفراد أسرته مع تقديم ما يثبت ذلك.

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