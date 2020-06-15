الزمالك يحسم مصير نجمي الفريق

الإثنين 15/يونيو/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
اتخذ نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية قراره النهائي بشأن رحيل نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى تلقى كل من محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك وفرجاني ساسي نجم وسط الفريق لعروض خليجية ضخمة لضمهم في الصيف.

وذكرت التقارير أن هناك نية لدى مسئولو القلعة البيضاء في الموافقة على العروض المقدمة إلى أبو جبل وساسي نظرا لصخامة هذه العروض.

ولكن نفى النادي الأبيض كل الأنباء المنتشرة حول وصول أي عروض من الأساس إلى هذا الثنائي مؤكدا أنه يرفض فكرة رحيلهم نهائيا في الفترة المقبلة.

كما أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على تمسكه الشديد بهذا الثنائي في الفريق لأنها يعتبران من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأبيض.



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