تسارع وتيرة نمو الناتج الصناعي للصين وانخفاض مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين تسارع وتيرة نمو الناتج الصناعي للصين فيما تباطأت وتيرة تراجع مبيعات التجزئة خلال مايو الماضي.









وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال الشهر الماضي نموا بمعدل 4.4 في المئة سنويا بعد نموه بمعدل 3.9 في المئة سنويا خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 5 في المئة خلال الشهر الماضي.









وفي تقرير منفصل ذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة في الصين تراجعت خلال مايو الماضي بنسبة 2.8 في المئة سنويا بعد تراجع بنسبة 7.5 في المئة خلال أبريل الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 2 في المئة خلال الشهر الماضي.









كما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 6.3 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 5.9 في المئة.









وضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني سيولة بقيمة 200مليار يوان صيني (28.2 مليار دولار) في النظام المالي من خلال تسهيلات ائتمانية متوسطة المدى بفائدة قدرها 2.95 في المئة وهو نفس معدل الفائدة على الجولة السابقة من ضخ السيولة النقدية.



