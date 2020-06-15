نشرة حوادث الفجر: تفاصيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الإثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





ربطه وضربه".. القبض على الشاب معذب كلب العجوزة

مقطع فيديو آثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية، تضمن محتواه قيام شاب بتعذيب كلبا، بطريقة سادية ووحشية، بالشارع وسط المارة، بحي العجوزة، وسط محافظة الجيزة، حيث ربط سلسلة حديدية حول رقبة الكلب، وركله بقدمة عدة مرات، ما أحدث إصابته بنزيف بالرقبة وجروح وكدمات متفرقة.

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تجديد حبس ذو الخمور و5 روسيين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تجديد حبس 6 متهمين بينهم 5 شباب روسيين الجنسية، وفتاة روسية تدعى ذو الخمور في القضية رقم 1260 لسنة 2018.

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ارتكبا جريمة نكراء.. النائب العام يأمر بحبس متهم وشقيقته بحدائق القبة أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحبس متهم وشقيقته؛ لاتهام الأول بقتل المجني عليه "جميل ناصف" عمدًا بسلاح أبيض سكين، واشتراك الثانية معه في ارتكاب الجريمة، بحدائق القبة.

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التحقيقات تكشف تفاصيل تسول سيدة برضيعة في الهرم.. وشهود: شكينا فيها كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل في واقعة تسول سيدة بطفلة رضيعة بالهرم، أن الطفلة لا تتعدى الـ3 شهور وهي ابنه شقيق زوج المتهمة، فاستغلت السيدة الطفلة وبدون علم والدها كانت تتسول بها أثناء خروجها من المنزل.

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مصدر يكشف سر انتحار عامل متهم بقتل زوجته في السلام قال مصدر مطلع علي تحقيقات نيابة السلام، حول واقعة انتحار عامل متهم بقتل زوجته، وإلقاء نفسه من شرفة الطابق التاسع، أن أحد جيران الضحية كشف في أثناء التحقيقات أن السبب وراء قتله لزوجته هو الخلافات الزوجية، وأنهم لديهم 5 أبناء، وزادت خلافاتهم فى الآونة الأخيرة وكانت أحيانا بسبب المصاريف.

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الفتوى: جواز تطبيق تسعيرة خدمات شركة تكنولوجيا تشغيل منشآت "التأمين الاجتماعي" أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جديدة، حول تسعيرة الخدمات التى تقدمها شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e-finance) للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.