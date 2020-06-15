تكريم المستشار العسكري السابق لمحافظة القاهرة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:46 م
التكريم
التكريم
إسماعيل منطاوي
شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ظهر اليوم، بديوان عام محافظة القاهرة، حفل تكريم العميد وليد مقرب المستشار العسكري السابق لمحافظة القاهرة، بمناسبة إحالته للتقاعد على رتبة عميد بالمعاش.

وأكد محافظ القاهرة، أن العميد وليد مقرب ترك بصمة كبيرة في مكانه خلال فترة عمله في المحافظة ولم يُشهد منه إلا كل التفاني في العمل والإخلاص والخلق الرفيع شأنه شأن كل أبناء القوات المسلحة.

وتمنى محافظ القاهرة خلال الحفل للعقيد أحمد بكرى الحسين المستشار العسكري الجديد لمحافظة القاهرة التوفيق في مهمته الجديدة، مؤكدًا على استمرار التعاون المثمر بينهم.

محافظ القاهرة: غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة

واجتمع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مع نوابه الأربعة "المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية"، وحكمدار العاصمة ومديري مديريات التربية والتعليم، لمناقشة تجهيزات امتحانات الثانوية العامة.

وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن غرفة العمليات التى تم تشكيلها بالمحافظة لمتابعة أداء الطلاب لامتحانات الثانوية العامة، تم ربطها بغرف عمليات الجهات المعنية كمديرية الأمن والصحة والتعليم لسرعة التعامل مع أي طارئ، مشددًا على ضرورة تطهير المدارس قبل وبعد الامتحانات يوميًا، والتأكد من التزام الطلبة والطالبات بارتداء الكمامات الواقية والتواجد من الساعة الثامنة صباحًا للبدء في إجراءات الكشف والتطهير والتعقيم الذاتي استعدادًا لبدء الامتحان في العاشرة.

وناقش محافظ القاهرة خلال الاجتماع تجهيزات مقار لجان الامتحانات البالغ عددها 310 لجنة يؤدى فيها ٩٧٩٦٧ طالب وطالبة الامتحانات على مستوى محافظة القاهرة.

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