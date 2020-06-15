محافظ بورسعيد يوجه بتشكيل لجنة لمراجعة رخص البناء (صور)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: إن هناك تعليمات مشددة من الحكومة بإزالة أي عقارات تمثل تعديات على أراضي الدولة وممتلكاتها في كافة المحافظات، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين ويحول للنيابة العسكرية كل من يعتدي على أراضي الدولة خاصة بعد القرارات الأخيرة للحكومة، في إطار منع استغلال البعض والتعدي على ممتلكات الدولة خاصة خلال الفترة الراهنة.





ووجه المحافظ اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة برئاسة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعضوية السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان وممثل عن وزارة الداخلية وقيادة الجيش المختص بالمحافظة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين وكلية الهندسة وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديرى التنظيم فى الأحياء.





وتختص اللجنة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات، وذلك طبقا لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020.





وأضاف المحافظ أنه من الضروري انعقاد هذه اللجنة مرة كل اسبوع لمباشرة مهامها، موضحا أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار الحكومة الخاص بتكليف المحافظين بمراجعة رخص البناء للعقارات.





وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة وممثلى لجنة مراجعة تراخيص البناء، ومديرى التنظيم بالأحياء وادارة التفتيش والمتابعة والإسكان بالمحافظة.



