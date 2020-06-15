مقتل وفقدان عشرات الجنود بهجوم إرهابي في مالي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 03:09 م
هجوم في مالي
هجوم في مالي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها اليوم الاثنين، نقلًا عن مصدر عسكري، بمقتل وفقدان عشرات الجنود بهجوم إرهابي في مالي.

 

وفي وقت سابق، كانت منظمة الأمم المتحدة، أعلنت مقتل اثنين من قوات حفظ السلام في هجوم على موكبهم في شمال مالي

 

وأوضحت مهمة الأمم المتحدة في مالي، أن الانفجار استهدف دورية لقوة حفظ السلام على طريق في منطقة أغيلهوك شمال البلاد، مسفرا عن مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 آخرين.

 

وقال قائد المهمة الأممية في مالي محمد صالح أناديف: "سنبذل كل الجهود الممكنة لتحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم الإرهابي وإلقاء القبض عليهم لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها".

 

وينتشر أكثر من 13 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي كجزء من البعثة الأممية، التي أنشئت بعد أن استولت جماعات متطرفة على شمال مالي في عام 2012، لكن تم طردهم في عام 2013.

 

وتتعرض قوة حفظ السلام لهجمات متكررة من قبل المسلحين عن طريق التفجيرات وعمليات إطلاق النار.

 

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