فورمولا1 تفكر بتنظيم سباقين في شنغهاي

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:53 م
فورمولا1
فورمولا1
وكالات
يسعى القيمون على بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 إلى إقامة جولتين في شنغهاي خلال هذا الموسم، الذي لا يزال بانتظار سباقه الافتتاحي، بعد إرجاء أو إلغاء جميع المراحل التي كانت مقررة منذ منتصف مارس (آذار)، بسبب فيروس كورونا المستجد.

اتخذ حتى الآن القرار بإلغاء 7 سباقات من أصل 22 كانت مقررة لهذا الموسم، هي أستراليا، موناكو، فرنسا، هولندا، سنغافورة، اليابان، وأذربيجان، فيما أرجئت سباقات البحرين، فيتنام، والصين "شنغهاي"، كندا، وروسيا.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم بروزنامته المعدلة في 5 من يوليو (تموز) بسباقين توالياً في النمسا التي تستضيف على حلبة سبيلبرغ الجولة الثانية في 12 منه، قبل الانتقال الى المجر في 19 منه، ومن بعدها بريطانيا التي تستضيف أيضاً جولتين على التوالي في الثاني والتاسع من أغسطس (آب) على حلبة سيلفرستون.

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