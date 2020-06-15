هزة عنيفة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم.. اعرف السبب

شهد سعر الذهب هزة عنيفة اليوم الاثنين 15-6- 2020 حيث تراجع بمقدار 8 جنيهات تقريبا في كل عيار في بداية اسبوع يبدوا أنه سيكون حافل بالكثير من التغيرات في الأسعار على المستوى المحلي والعالمى.

وقد شهد سوق الذهب المحلى حالة من التذبذب الواضح خلال تعاملات الأسبوع الماضي بين الارتفاع والاتخفاض خلال اليوم الواحد احياناً بالتوافق مع السعر العالمي، أومخالفاً له فى احيان أخرى بتأثير من ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وهو ما دفع تجار الذهب لتثبيت الأسعار فى كثير من الأحيان وبالتالى ارتفع السعر فى السوق المحلي وانخفض عالمياً.

وقد شهدت الأسعار العالمية مع بداية تعاملات بورصة الذهب اليوم الاثنين انخفاضاً كبيراً بقيمة حوالي 21 دولار للأوقية التى انخفضت من 1735 دولار يوم الجمعة الماضية، إلى 1714 دولار مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، وإن كانت نسبة الانخفاض في اسعار الذهب بالسوق المحلى تعد طفيفة مقارنة بالسعر العالمى ولكن قد يرجع ذلك إلى تحوط بعض التجار نتيجة مخاوفهم من معاودة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر.

وقد جاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:





سعر الذهب عيار ١٨ : 660 جنيه

يعر الذهب عيار ٢١ : 770 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤ : 880 جنيه

سعر الجنيه الذهب : 6160 جنيه

السعر العالمي : 1714 دولار

وكان أدى قرار الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزى الأمريكي) بتثبيت سعر الفائدة على الدولارعند 0.25% إلى اتجاه المستثمرين إلى الاستثمار فى الذهب كملاذ آمن بدلاً من ادوات الدين الحكومية وهو ما أدى لارتفاعات كبيرة فى أسعار الذهب ولكن عمليات جتى ارباح جزئية تمت خلال الأيام الماضية ادت إلى انخفاض السعر العالمي بشكل كبير وهو ما نعكس بدوره على السعر المحلى في مصر.

فيما سادت حالة من الركود في سوق الذهب فى مصر خلال الفترة الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد وضعف القدرة الشرائية للمواطن المصري الذي اتجهت معظم نفقاته إلى الطعام والدواء، وهو ما أثر على السوق بشكل كبير رغم ذلك حافظ السعر على ارتفاعاته بل حقق ارتفاعات تاريخية لم تحدث في مصر من قبل.