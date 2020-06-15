غدًا.. إعلان تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:45 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
تعلن نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، تفاصيل صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية للعام المالي 20202021، غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي، ضمن جهود تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم. 

ووجهت الوزيرة، مسئولي الهيئة القومية للتأمين، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر حالات أصحاب المعاشات المستفيدة من أحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، حتى يمكن صرف الزيادة المقررة على المعاش اعتبارًا من 172020 دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات.

كانت نيفين القباج، وجهت ببدء الاستعدادات اللأزمة لصرف زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة، بعد تصديق السيد عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على القانون الخاص بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تتولى صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة والمتجمدات دون الحاجة إلي تقديم طلب من أصحاب الشأن.

كما تم إعداد مشروع قانون لزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصي خمس سنوات، وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2142020، بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءً من 172006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي فى تاريخ استحقاق المعاش.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الموازنة التقديرية عن العام المالي 20202021، في اجتماع برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس أثناء انعقاده، موقف الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتحديث منظومة الخدمات التامينية وخاصة فيما يتعلق بمشروع الأرشيف الإلكتروني، وإتاحة تقديم النماذج التأمينية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة، واستراتيجية التحول الرقمي، وتطوير البنية المعلوماتية وتوحيد الخدمات المقدمة من منافذ التأمينات.

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