مطالبات جماهيرية لعمرو سعد على "تويتر" بتجسيد قصة أحمد زكى

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حالة من الجدل الكبير أثيرت على السوشيال ميديا، عقب اعلان الفنان محمد رمضان تجسيد شخصية النجم الراحل أحمد زكى، فى مسلسل يحمل اسم "الامبراطور"، وهو ما أدى الى انقسام الجمهور بين مؤيد ومعارض لتأدية رمضان لشخصية النمر الأسود فى المسلسل، مقترحين اسم النجم عمرو سعد لتأدية الدور، بل وصل الأمر الى حد المطالبات الجماهيرية على "تويتر" و"فيس بوك" لعمرو سعد بتجسيد شخصية الامبراطور.





وأكد جمهور "تويتر"، أن روح عمرو سعد، هى الأقرب لشخصية أحمد زكى، فى حين أن عمرو سعد لم يعلن نهائيا خوضه التجربة، رغم دعوات السوشيال له بتأدية الشخصية، حيث جاءت بعض التعليقات كالآتى: "عمرو سعد الأقرب"، و"عمرو سعد بلا منافس"، و"عمرو سعد الأفضل لتقديم الشخصية"، و"عمرو سعد ممثل جاد ومتزن على خلق وراقىوهادى، وهو الأقرب للمرحوم أحمد زكى"، وتعليق آخر: "عمرو سعد انسان متزن وراقى وموهوب ومتواضع وصفاته من صفات أحمد زكى"، و"، عمرو سعد أفضل كل الناس بتحبه، وأهم حاجة مؤدب وانسان محترم، وعلى خلق عالية"، و"عمرو سعد الشخصية الأقرب للفنان الراحل أحمد زكى"، وغيرها من التعليقات الايجابية التى تؤكد على قدرة عمرو سعد تجسيد شخصية أحمد زكى ببراعة.