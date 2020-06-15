موجة من الطقس السيئ تجتاح البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر وتكشف موعد انتهائها

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من الغد وذروة ارتفاع الحرارة والطقس السيئ تكون يوم الأربعاء المقبل حيث تسجل القاهرة حوالي 39 درجة ويسود طقس شديد الحرارة، وتستمر حتى 24 ساعة فقط.

ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة يوم الأربعاء إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وفقا لما أكدته وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعن عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، كشفت "شاكر" أنه مع بداية يوم الخميس المقبل ستنخفض الحرارة وتسجل 33 درجة.

ووجهت نصائح للمواطنين خلال اليومين المقبلين بتوخى الحذر وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، نظرا لارتفاع درجات الحرارة وخاصة فترة الظهيرة.

ومن جهتها، أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسودهما طقس حار نهارا مع رياحتنشط أحيانا على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك 

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء إليكم التالي:

العظمى بالقاهرة الكبرى 35 درجة والصغرى 25 درجة
الوجه البحرى العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة
السواحل الشمالية الغربية العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 37 درجة والصغرى 28 درجة
شمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة

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