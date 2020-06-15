الصحة الكويتية: تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلن الشيخ الدكتور باسل الصباح وزير الصحة الكويتي، اليوم الجمعة، عن شفاء 911 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 25 ألفا و48 حالة.

 

وأضاف وزير الصحة الكويتي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ911 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

هذا وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في العالم إلى 7.518.103 ملايين، كما أودى الفيروس بـ421516 ضحية، عبر العالم.

 

كما يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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