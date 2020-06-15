ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرها العام بنسبة 0.93 %، وارتفع السوق الأول 1.16 %، وسجل الرئيسي نمواً بنسبة 0.33% وارتفع "رئيسي 50" بواقع 0.36 % ، وتقلصت سيولة البورصة اليوم 37.8 % إلى 27.09 مليون دينار مقابل 43.52 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 37.7 % إلى 123.77 مليون سهم مقابل 198.77 مليون سهم بجلسة الأحد.





وسجلت 7 قطاعات ببورصة الكويت صعوداً اليوم أبرزها البنوك بنحو 1.2%، والصناعة بنسبة 1 %، والاتصالات بواقع 0.88 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.74 %.



