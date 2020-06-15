ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:50 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت تعاملات جلسة اليوم الاثنين علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشرها العام  بنسبة 0.93 %، وارتفع السوق الأول 1.16 %، وسجل الرئيسي نمواً بنسبة 0.33% وارتفع "رئيسي 50" بواقع 0.36 % ، وتقلصت سيولة البورصة اليوم 37.8 % إلى 27.09 مليون دينار مقابل 43.52 مليون دينار بالأمس، كما انخفضت أحجام التداول 37.7 % إلى 123.77 مليون سهم مقابل 198.77 مليون سهم بجلسة الأحد.

وسجلت  7 قطاعات ببورصة الكويت  صعوداً اليوم أبرزها البنوك بنحو 1.2%، والصناعة بنسبة 1 %، والاتصالات بواقع 0.88 بالمائة، بينما تراجعت 3 قطاعات أخرى يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 0.74 %.

وجاء سهم "امتيازات" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 9.16 %، فيما تصدر سهم "وثاق" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 19.38 % ، وتصدر سهم "بيتك" نشاط التداول على كافة المستويات بكميات بلغت 10.57 مليون سهم بتنفيذ 857 صفقة بقيمة 6.25 مليون دينار، ليرتفع السهم عند الإغلاق 1.7 % عند سعر 598 فلساً.

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