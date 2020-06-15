تعرف على حالة الطقس غدًا الثلاثاء 16/ 6/ 2020 فى جمهورية مصر العربية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس غدًا الثلاثاء، ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، على بعض المناطق من جنوب سيناء.





حالة الطقس غدًا





كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة على هذه المناطق .

طقس السواحل الشمالية





وقالت الأرصاد إن طقس السواحل الشمالية الغربية تشهد طقسا حرا وعتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح تكون معتدلة.





حالة الطقس ليلًا





وليلا تتوقع الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون لطيف معتدل على جنوبه.

حالة الطقس المتوقعة ونشاط الرياح





وكشفت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، كما تنشط على أقصى الغرب مثيرة للرياح والأتربة.





حالة الطقس ودرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة، المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 26 درجات، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 38

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 20 والعظمى 40

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 29





حلايب الصغرى 28 والعظمى 32





الأقصر الصغرى 27 والعظمى 40

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 36

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 36

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 37

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 39

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 37

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 35

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 34

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34



