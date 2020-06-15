مجلس قرية الحجر بالفيوم يستكمل حملات التعقيم للمنشآت الحيوية (صور)

واصلت الوحدة المحلية لقرية الحجر التابعة لمركز ومدينة إطسا، بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة فيروس كورونا المستجد على البلاد "كوفيد - 19".





وأوضحت المحافظة فى بيان صحفي، أن ذلك من خلال حملة التطهير والتعقيم لكل المنشآت الحيوية، والمؤسسات الحكومية التي تشهد توافد المواطنين.





وقال عبد العليم المالكي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الحجر، إن الحملة استهدفت اليوم تطهير، وتعقيم مجلس إدارة الوحدة المحلية والبريد، ومجمع المدارس، والمساكن الشعبية والمحلات التجارية، وجميع المنشآت السكنية.





كما جرى رش جميع الشوارع المؤدية لتلك المناطق التي تشهد توافدا للمواطنين، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد رئيس الوحدة المحلية على استمرار حملات تعقيم المنشآت الحيوية والأحياء السكنية، مع توعية المواطنين بالإجراءات الوقائية من العدوى بفيروس كورونا المستجد على البلاد، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.





وصرح الأستاذ عبد العليم المالكي، رئيس الوحدة المحلية بقرية الحجر مركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنه تمت مواصلة حملات النظافة فى شوارع القرية، وذلك في إطار حملة نظافة مسائية، ورفع الإشغالات، ورش وتعقيم وتطهير، شوارع القرية وجميع شوارع حى قرية عنك ومداخلها.





وأضاف رئيس الوحدة المحلية بقرية الحجر، أنه تم خلال الحملات العمل على رفع حوالى ما يقارب ٣٠ طن من القمامة والمخلفات، وذلك كإجراء احترازى لمجابهة فيروس كورونا المستجد على البلاد، وحرصًا على الصحة العامة لسلامة المواطنين بالقرية، ولظهور القرية بالمظهر الحضارى الذي يليق بها.





كما قاد رجال مجلس قرية الحجر بقيادة الأستاذ عبد العليم المالكي، رئيس الوحدة المحلية، حملات نظافة مكبرة حيث تم استكمال أعمال النظافة بمداخل قرية الحجر والحمودات، لتجميل القرية أمام الأهالى بصورة يومية، وأسفرت جهود تلك الحملات عن رفع ٣٠ طن من الأتربة والمخلفات الصلبة وتفريغ كافة حاويات القمامة بشوارع القرية المختلفة، بالتنسيق مع حملة المعدات وذلك للإرتقاء بمستوى النظافة، وجار تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات، والحفاظ على المظهر الجمالى لمناطق القرية المختلفة.





في سياق آخر، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، جولة داخل المستشفى الميداني بجامعة عين شمس، وذلك لبدء تشغيله الخميس المقبل.





رافق رئيس الوزراء، كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.





وقام رئيس الوزراء بجولة في سائر أقسام المستشفى للتعرف على تجهيزاته المختلفة، واستمع إلى شرح حول المستشفى الميداني، من وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبد الغفار، الذي أشار إلى أن إدارة المستشفيات بجامعة عين شمس قامت بإنشاء المستشفى الميداني لعلاج الحالات المرضية المختلفة، ومنها استقبال المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذا توفير العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة.



