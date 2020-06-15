فيديو يكشف جرائم تركيا وميليشيات الوفاق في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:27 م
أردوغان
أردوغان
وكالات

نشرت قناة مداد نيوز مقطع فيديو يتضمن تقريرًا مصورًا بعنوان «جرائم تركيا والوفاق مستمرة في ليبيا».

 

ويكشف فيه عن تفاصيل نقل المرتزقة السوريين التابعة  لتركيا الى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق برئاسة فايلز السراج فى العاصمة الليبية طرابلس ضد الجيش الوطنى الليبي.

 

وقال التقرير، إنة رغم أزمة تفشى فيروس كورونا التي تضرب تركيا بشكل كبير، إلا أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان  يواصل إرهابه في ليبيا، ودعمه للمليشيات الإرهابية بطرابلس، حيث أن  تركيا نقلت دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية الموالية لها إلى العاصمة الليبية طرابلس، في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وتابع " التقرير" أن عشرات المقاتلين السوريين وصلوا إلى ليبيا للمشاركة بالمعارك إلى جانب المليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، وبذلك، ارتفع عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1950 مجندا" فضلا عن  أن مطارات تركيا لا تزال تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميا.

 

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ليبيا جرائم تركيا تركيا الوفاق

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