لتوسيع أعمالها.. "هيرمس" تدمج شركتي التأجير التمويلي والتخصيم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:46 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

أعلن أحمد الخولي، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي عن دمج شركتي التأجير التمويلى مع شركة التخصيم وبدء تفعيل نشاط شركة المجموعة المالية هيرمس للحلول التمويلية، فى تقديم خدماتها للشركات الصغيرة والمتوسطة. 


وقال الخولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأثنين، إن هذا الكيان يهدف إلى تفعيل عدد من المنتجات الجديدة لعملاء المجموعة وحلول تمويلية جديدة بالاضافة الى الاستفادة من من تعديلات القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم، وزيادة القاعدة الرأسمالية للشركة الجديدة للانطلاق بقوة خلال الفترة المقبلة.


وأوضح الخولى أن الدمج يساعد يشكل كبير فى توسع أعمال الشركة بشكل  كبير، موضحاً ان الشركة تحوطت بشكل جيد ضد تعثر العملاء نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليه من أثار اقتصادية على الشركات، مؤكدًا ان 60% من عملاء المحفظة يدفعون المستحقات عليهم بشكل منتظم.


وتعمل الشركتان تحت مظلة المجموعة المالية فاينانس القابضة والتى تضم ايضا شركة فاليو لخدمات تقسيط السلع و شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر.


وأعلنت هيرميس عن تأسيس ذراعها فى مجال التأجير التمويلى عام 2015 ضمن خطة توسعية فى النشاط المالى غير المصرفى، فيما أطلقت شركة التخصيم العام قبل الماضى.


أظهرت نتائج أعمال شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة، أنها حققت تراجعا في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 74% مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.


وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة ، حققت هيرميس صافي أرباح بقيمة 98.9 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019.


وارتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 1.87 مليار جنيه مقابل نحو 1.76 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019 بنسبة زيادة 5.8%.


ولكن إجمالي مصروفات الشركة ارتفع أيضا خلال الربع الأول من 2020 إلى نحو 1.77 مليار جنيه مقابل نحو 1.36 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 30.4%.


ويعود ارتفاع مصروفات الشركة بشكل أساسي إلى تحقيق بند "صافي التغير في الاستثمارات المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر" خسارة بقيمة 437.1 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري مقابل أرباح بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما حقق بند الخسائر الائتمانية المتوقعة 138.4 مليون جنيه خلال الربع الأول مقابل 29.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة زيادة 362.9%.

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