" إيزي جيت " تستأنف رحلاتها الجوية بمزيد من التدابير الوقائية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
حلقت إيزي جيت في السماء للمرة الأولى منذ 30 مارس، اليوم الاثنين، حيث استأنفت شركة الطيران البريطانية عددًا صغيرًا من الرحلات الداخلية بشكل أساسي بعد أسابيع من الإغلاق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

ركب الركاب، الذين يجب عليهم بموجب قواعد إيزي جيت الجديدة ارتداء أقنعة الوجه، أول رحلة لشركة طيران من مطار جاتويك بلندن إلى غلاسكو في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش.

وقال الرئيس التنفيذي يوهان لوندغرين إن شركة الطيران "متحمسة للغاية" لاستئناف رحلاتها، موضحا ان إجراءات حماية الركاب تم الاتفاق عليها مع المنظمين. واضاف "ان الطيران آمن تماما".

تبدأ شركة الطيران بأدنى حد من الخدمة، حيث تسير بشكل أساسي على طرق داخل بريطانيا إلى مدن تشمل إدنبرة وبلفاست. كما تستأنف بعض الخطوط الداخلية والدولية من فرنسا وسويسرا وإيطاليا والبرتغال.

وبينما يتم فتح الحدود في جميع أنحاء أوروبا، تعرض انتعاش السفر المأمول في السوق المحلية لبريطانيا من إيزي جيت للخطر بسبب قانون الحجر الصحي لمدة 14 يومًا للقادمين.

وقد بدأت إيزي جيت، إلى جانب شركتي الخطوط الجوية البريطانية وريان إير، إجراءات قانونية يوم الجمعة ضد سياسة الحجر الصحي في محاولة لإبطالها. وقال لوندغرين إن بريطانيا أدخلت الحجر الصحي لأن بقية أوروبا تزيل القيود.

وصرح لرويترز: "لا نرى أن ذلك منطقي من وجهة نظر الصحة العامة" مضيفا أنه كان له "تأثير مثبط للغاية" على الحجوزات الجديدة في المملكة المتحدة.

وأوضح أن هناك مجالًا لزيادة عدد الوجهات وتكرار الرحلات مع تقدم الصيف، ولكن ما إذا كان الحجر الصحي في مكانه سيكون عاملًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حجر صحى التدابير الوقائية إيزي جيت

أخبار تهمك

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

لهذا السبب.. ملكة جمال شهيرة تخضع لعملية بتر ساق (صور)

منذ ساعة و نصف

خطة بول بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 13 ساعة

قبل وفاته.. هيثم أحمد زكي يعلن رأيه في تشبيه محمد رمضان بوالده

منذ ساعة و 22 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

برشلونة يقترب من مدافع ميلان

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

طائرة بريطانية تعلن الطواريء فى طريقها لإسباينا

بريطانيا تستأنف رحلاتها الجوية إلى باكستان

الخطوط الجوية الفرنسية تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

"إيزي جيت" تستأنف بعض رحلاتها الجوية الشهر المقبل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

11:25 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال