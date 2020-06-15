الجيش الليبي: تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا

الإثنين 15/يونيو/2020 - 12:39 م
المسماري
المسماري
وكالات

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، أن تركيا تريد السيطرة على النفط والغاز في ليبيا والوصول للهلال النفطي الليبي.

 

وقال المسماري، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، إن ماحدث في ترهونة واضح من انتهاكات الميليشيات.

 

وقد أمر أردوغان، مليشيات ليبيا باقتحام مجمع غاز مليتة لوقف ضخ الغاز الليبي لإيطاليا اعتراضا على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إيطاليا واليونان، وبذلك يُحقق أردوغان أهدافه على حساب دماء الأبرياء.

 

وطالب المسماري، بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذه الجرائم، مؤكدًا أن هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا تحت المظلة التركية.

 

وخلال مؤتمر صحفي، قال المسماري أن الموقف العسكري يسير حسب الخطط الموضوعة، وأن الميليشيات التابعة لحكومة فائز السراج في طرابلس تسجل خسائر كبيرة في الأفراد والمعدات.

 

ويسعى الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لتحرير العاصمة طرابلس، من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق التي تمدها أنقرة بالميليشيات للمحاربة في صفوفها ضد القوات المسلحة.

 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجمع غاز ليبيا تركيا السيطرة على النفط والغاز الجيش الليبي

أخبار تهمك

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

منذ يوم

ابنة رجاء الجداوي تكشف مفاجأة صادمة في تأثير "البلازما" على نتيجة آخر مسحة لوالدتها

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| الصحة تعلن أعلى نسبة وفيات بكورونا في مصر.. و1618 إصابة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لافساد صفقة انتقال محمد إبراهيم إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطة بول بوجبا للانتقال إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من "المعلمين" على اعتذار المدرسين عن المشاركة في الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

قبل وفاته.. هيثم أحمد زكي يعلن رأيه في تشبيه محمد رمضان بوالده

منذ ساعة و 21 دقيقة

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة للمصريين بشأن علاج مصابي الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب.. ملكة جمال شهيرة تخضع لعملية بتر ساق (صور)

منذ ساعة و نصف

برشلونة يقترب من مدافع ميلان

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل عرض بيراميدز لخطف نجم الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

منذ حوالي 22 ساعة

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

المسماري: تركيا وقطر يدعمان الإرهابيين في ليبيا

"المسماري": إجماع ليبي على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج

الجيش الليبي يتسبب في خسائر مستمرة لتركيا (فيديو)

ليبيا.. الجيش يواجه القوات التركية والقاعدة (فيديو)

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن لقاح جديد ضد كورونا

انفراد| لقطات حية من داخل أكبر مستشفى لعلاج كورونا في مصر.. والتشغيل 20 يونيو (فيديو وصور)

03:28 م

عاجل.. بشري سارة لطلاب الثانوية العامة

11:25 ص

أستاذ علم فيروسات يكشف تفاصيل ظهور أول علاج لكورونا في مصر (فيديو)

10:29 م

بينهم "متحدث الصحة بعهد الإخوان".. أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: قطر تمول داعش لغزو إفريقيا بداية من الصومال